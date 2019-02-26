В Зеленогорске построят детсад с бассейном и начальную школу под одной крышей

В комплексе также предусмотрена соляная комната.

В Курортном районе Петербурга появится новый социальный объект. На Кривоносовской улице в Зеленогорске согласован проект здания, которое объединит детский сад на 90 мест и начальную школу на 100 учеников. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект подготовлен компанией "В-ДЕВЕЛОПМЕНТ" по заказу застройщика "Ранта Резиденс". Архитектурное решение предполагает удобное разделение потоков: для дошкольников оборудуют игровые комнаты, спальни и универсальный зал для занятий. В школьной части появятся классы и специализированные кабинеты, библиотека, актовый и спортивный залы.

В комплексе также предусмотрены бассейн и соляная комната, что позволит расширить возможности для укрепления здоровья детей. Для питания учеников и малышей будет работать обеденный зал с пищеблоком, а за состоянием здоровья будут следить специалисты медпункта.

Территорию вокруг здания благоустроят: здесь создадут площадки для игр и занятий спортом.

Недавно в Красносельском районе достроили современный детсад с бассейном на 220 человек.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре