В Зеленогорске построят детсад с бассейном и начальную школу под одной крышей

В Курортном районе Петербурга появится новый социальный объект. На Кривоносовской улице в Зеленогорске согласован проект здания, которое объединит детский сад на 90 мест и начальную школу на 100 учеников. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".
Проект подготовлен компанией "В-ДЕВЕЛОПМЕНТ" по заказу застройщика "Ранта Резиденс". Архитектурное решение предполагает удобное разделение потоков: для дошкольников оборудуют игровые комнаты, спальни и универсальный зал для занятий. В школьной части появятся классы и специализированные кабинеты, библиотека, актовый и спортивный залы.
В комплексе также предусмотрены бассейн и соляная комната, что позволит расширить возможности для укрепления здоровья детей. Для питания учеников и малышей будет работать обеденный зал с пищеблоком, а за состоянием здоровья будут следить специалисты медпункта.
Территорию вокруг здания благоустроят: здесь создадут площадки для игр и занятий спортом.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
