В ЖК "Юнтолово" достроили четвёртый детский сад с бассейном и логопедическим кабинетом

В микрорайоне "Юнтолово" Приморского района завершилось строительство нового современного детского сада. Объект, рассчитанный на 200 воспитанников, стал уже четвёртым дошкольным учреждением и шестым по счёту социальным объектом в этом активно развивающемся квартале. Застройщик "Главстрой Санкт-Петербург" получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, и первый набор детей запланирован на начало 2026 года. Учреждение получит номер 438, отметил портал "Строительный Петербург".

Двухэтажное здание детского сада обладает развитой внутренней инфраструктурой. Помимо стандартных групп, здесь оборудован собственный бассейн для занятий плаванием, просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий. Особое внимание уделено развивающей среде: созданы помещения для творческих кружков и отдельные кабинеты для индивидуальной работы логопеда и психолога с детьми.

Для десяти разновозрастных групп предусмотрены полностью укомплектованные блоки, включающие игровые и спальные зоны, раздевалки, санитарные узлы и места для приёма пищи. Фасады здания выполнены в единой с жилой застройкой стилистике с использованием пастельных оттенков декоративной штукатурки. Большие витражные окна и увеличенные оконные проёмы обеспечивают помещения обилием естественного света и формируют современный архитектурный облик.

Благоустройство прилегающей территории включает пешеходные дорожки для удобного подхода, десять отдельных игровых площадок с защитными навесами, а также специальные зоны для спортивных упражнений и гимнастики на свежем воздухе.

Ранее рядом с Новоорловским заказником начали строить детский сад с соляной пещерой для 350 детей.

Фото: Главстрой Санкт-Петербург