  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Стрельне заканчивается строительство детского сада
Сегодня, 12:44
99
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Стрельне заканчивается строительство детского сада

0 0

Дошкольное учреждение сможет принять 12 групп – 260 малышей.

Госстройнадзор проверил строительство детского сада в Стрельне. На объекте завершается итоговая проверка, рассказал портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение сможет принять 12 групп – 260 малышей. В трехэтажном здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковые и учебные помещения.

Детский сад построен за счет собственных средств инвестора и будет передан городу в собственность на безвозмездной основе.

Ранее на  Архивной улице ввели в эксплуатацию сад на 140 мест.

Фото: Госстройнадзор

Теги: детский сад, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии