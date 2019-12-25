В Стрельне заканчивается строительство детского сада

Дошкольное учреждение сможет принять 12 групп – 260 малышей.

Госстройнадзор проверил строительство детского сада в Стрельне. На объекте завершается итоговая проверка, рассказал портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение сможет принять 12 групп – 260 малышей. В трехэтажном здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковые и учебные помещения.

Детский сад построен за счет собственных средств инвестора и будет передан городу в собственность на безвозмездной основе.

Ранее на Архивной улице ввели в эксплуатацию сад на 140 мест.

Фото: Госстройнадзор