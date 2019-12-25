  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Архивной улице ввели в эксплуатацию сад на 140 мест
Сегодня, 13:03
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Архивной улице ввели в эксплуатацию сад на 140 мест

0 0

Объект возводился в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

Застройщик завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада для 140 малышей. Объект расположен на Архивной улице, дом 3, корпус 2, строение 1. 

Внутри детского сада предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, столовая и помещения для образовательной деятельности. На территории детского сада созданы спортивная зона и зона отдыха, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект возводился в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии