На Архивной улице ввели в эксплуатацию сад на 140 мест

Объект возводился в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

Застройщик завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада для 140 малышей. Объект расположен на Архивной улице, дом 3, корпус 2, строение 1.

Внутри детского сада предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, столовая и помещения для образовательной деятельности. На территории детского сада созданы спортивная зона и зона отдыха, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", объект возводился в рамках заключенных соглашений с инвесторами.

Фото: портал "Строительный Петербург"