Из детского сада в Шушарах после приезда Беглова пропали кровати и игрушки

Жители Пушкинского района заявили о том, что все выглядит не так, как "на картинке".

Жители Шушар пожаловались на то, что из нового детского сада №49 исчезли кровати, игрушки, столы и стулья. В приезд губернатора Александра Беглова в конце августа они были, утверждает автор поста в группе "Шумные Шушары" в "ВКонтакте".

Местные жители сообщили о том, что из 30 спальных мест осталось только 9, а двухкомнатные группы, рассчитанные на 30 человек, превратились в 2 группы на 60 человек.

До этого петербуржцы обратили внимание на то, что перед приездом Беглова в Пушкинский район убрали весь мусор и скосили траву.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары