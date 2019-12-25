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Из детского сада в Шушарах после приезда Беглова пропали кровати и игрушки
Сегодня, 16:25
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Из детского сада в Шушарах после приезда Беглова пропали кровати и игрушки

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Жители Пушкинского района заявили о том, что все выглядит не так, как "на картинке".

Жители Шушар пожаловались на то, что из нового детского сада №49 исчезли кровати, игрушки, столы и стулья. В приезд губернатора Александра Беглова в конце августа они были, утверждает автор поста в группе "Шумные Шушары" в "ВКонтакте". 

Местные жители сообщили о том, что из 30 спальных мест осталось только 9, а двухкомнатные группы, рассчитанные на 30 человек, превратились в 2 группы на 60 человек. 

До этого петербуржцы обратили внимание на то, что перед приездом Беглова в Пушкинский район убрали весь мусор и скосили траву. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей. 

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары 

Теги: детский сад, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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