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В Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей
Сегодня, 20:38
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В Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей

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Однако самодеятельности горожан рады далеко не все.

Активные местные жители поселка Шушары собственными силами создали пешеходный переход для детей на Новгородском проспекте в связи с открытием нового детского сада №49. Об этом они рассказали в социальных сетях. 

В середине августа местные жители попросили Смольный создать на проспекте пешеходный переход, однако просьбы были не услышаны. 

Страшно представить насколько бы прохудился бюджет Санкт-Петербурга или миллиардера-застройщика, организуй они необходимую дорожную разметку и 2 знака.

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Самодеятельности горожан рады далеко не все. Некоторые петербуржцы напоминают, что переход не включён в схему движения автотранспорта, поэтому по нему стоит двигаться  осторожно. 

Это ужасно. По отношению и к водителям, и к пешеходам. Представьте, что пешеход переходящий дорогу, не имеющий понятия о том, что знак незаконный, встретится на этой дороге с водителем, который знает что пешеходного перехода там нет..Вину за ДТП на кого возложим, на жителей ЖК?

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Подобный случай произошел и в сентябре 2020 года. Жители Шушар украсили дорожный знак изображением Александра Беглова. Таким образом местные жители решили обратить на проблему отсутствия пешеходного перехода. 

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары

Теги: пешеходный переход, шушары
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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