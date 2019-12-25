Госстройнадзор проверил готовность нового детского сада в Московском районе

Строительством социального объекта занимается застройщик — ГК "Полис Групп".

Специалисты Госстройнадзора по главе с начальником Владимиром Болдыревым провели проверку в новом детском саду на Предпортовом проезде. Он находится на территории жилого комплекса, построенного ГК "Полис Групп", сообщил портал "Строительный Петербург".

В дошкольном учреждении площадью 1,5 тыс. кв. метров будут принимать детей в возрасте от 3 до 7 лет. Двухэтажный детский сад рассчитан на четыре группы. В здании есть физкультурный зал и зал для занятия музыкой, медицинский кабинет, пищеблок и технические помещения. На улице оборудованы игровые зоны. На данный момент уже установлены система безопасности и сантехника.

Проверка ЖК и социального объекта началась 15 февраля 2021 года. Ее продлили до 12 апреля, так как в проектной документации были найдены нарушения. Планируется, что собственники смогут заехать в дом в четвертом квартале 2021 года.

Подробнее о том, как проходила проверка — в репортаже Piter.TV.

Фото: gov.spb.ru