Госстройнадзор Петербурга проверил готовность детского сада в Московском районе

Госстройнадзор проверил системы пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности детского сада в Московском районе.
Инспекторы с помощью дымовой шашки протестировали систему пожаротушения. Аудиосигнализация сработала на всех этажах детского сада, были запущены системы автоматического дымоудаления и притока воздуха в помещения для того, чтобы сбалансировать давление и начать эвакуацию.
Мы с вами вместе видим высокую готовность. Я делаю акцент на безопасность и тех мероприятий, которые были предусмотрены проектом. И, в первую очередь, пожаробезопасности.
Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга
Дошкольное учреждение на 75 мест застройщик жилого комплекса во 2 Предпортовом проезде возвел за счет собственных средств. На социальном объекте оборудованы технические помещения и пищеблок, а также зона для игр и прогулок
Застройщик, в том числе, уже предусмотрел, смонтировал и запустил систему видеонаблюдения в полном объеме. Это не только коридоры и помещения детского сада, но и вся прилегающая территория, системы вызова полиции, тревожные кнопки – все уже не только смонтировано, все уже функционирует.
Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга
После итоговой проверки и получения необходимых документов детский сад будет передан городу в пользование на безвозмездной основе.
Ранее Госстройнадзор Петербурга принял решения по снижению негативного воздействия на "Дом К.Г. Чубакова".
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все