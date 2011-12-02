Госстройнадзор Петербурга проверил готовность детского сада в Московском районе

Глава Госстройнадзора посетил детсад в новом городском квартале по адресу: 2-ой Предпортовый проезд, дом 6, строение 1.

Госстройнадзор проверил системы пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности детского сада в Московском районе.

Инспекторы с помощью дымовой шашки протестировали систему пожаротушения. Аудиосигнализация сработала на всех этажах детского сада, были запущены системы автоматического дымоудаления и притока воздуха в помещения для того, чтобы сбалансировать давление и начать эвакуацию.

Мы с вами вместе видим высокую готовность. Я делаю акцент на безопасность и тех мероприятий, которые были предусмотрены проектом. И, в первую очередь, пожаробезопасности. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Дошкольное учреждение на 75 мест застройщик жилого комплекса во 2 Предпортовом проезде возвел за счет собственных средств. На социальном объекте оборудованы технические помещения и пищеблок, а также зона для игр и прогулок

Застройщик, в том числе, уже предусмотрел, смонтировал и запустил систему видеонаблюдения в полном объеме. Это не только коридоры и помещения детского сада, но и вся прилегающая территория, системы вызова полиции, тревожные кнопки – все уже не только смонтировано, все уже функционирует. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

После итоговой проверки и получения необходимых документов детский сад будет передан городу в пользование на безвозмездной основе.

Ранее Госстройнадзор Петербурга принял решения по снижению негативного воздействия на "Дом К.Г. Чубакова".

Видео: Piter.TV