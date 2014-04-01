Госстройнадзор Петербурга принял решения по снижению негативного воздействия на "Дом К.Г. Чубакова"

Начальник ведомства провел совещание при участии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, администрации Василеостровского района и других ведомств.

В четверг, 1 апреля, по результатам совместного совещания госстройнадзора, КГИОП, администрации Василеостровского района, Жилищной инспекции, подведомственного учреждения "Центр экспертно-технического сопровождения" и представителей застройщика ООО СЗ "Дом на 11-ой", а также управляющей компании "Дома Чубакова" было принято решение по снижению негативного воздействия на памятник архитектуры. Об этом сообщили в Смольном.

Специалисты и чиновники разработают единый подход к существлению контрольно-надзорной деятельности всех ведомств за строительством жилого дома, которое расположено вблизи с памятником архитектуры.

Сотрудники ООО "Центр геотехничского мониторинга" установили, что наблюдения измерения осадок и кренов, раскрытия трещин на зданиях вблизи нового строительства достоверны. Деформации же не превышают нормативов.

Застройщик, в свою очередь, получил предписание КГИОП с требованием приостановить строительство многоквартирного дома на 11-ой линии В.О., 58. Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев предостерег компанию от нарушения предписаний, а также поручил предоставить информацию по ремонту мест общего пользования и иных помещений в "Доме Чубакова".

Болдырев также лично посетил объект строительства, осмотрел площадку и конструкции дома.

Ранее мы писали, что КГИОП проведет проверку у Дома Чубакова из-за сообщений о продолжающихся строительных работах.

Фото: Смольный