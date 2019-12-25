В Новоселье открылся новый детский сад

В Новоселье Ломоносовского района в новый детский сад в сентябре пошли 400 малышей. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал в детском саду и проверил его обустройство и оснащение. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
На строительство детского сада было направлено 282 млн рублей. Оно рассчитано а 14 групп детей возрастом от 1 до 7 лет. В нем расположены музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок и прачечная. Также созданы условия доступности для маломобильных групп.
Всего к 1 сентября в Ленобласти открылись сразу 3 новых садика.
Также в Аннино начал работу новый спортивный комплекс.
Фото: правительство Ленобласти
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