Единовременная пропускная способность – 58 человек.

В Аннино начал работу новый спортивный комплекс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко первым посетил спортивный объект в ходе рабочей поездки в Ломоносовский район. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Спортивный объект возведён по программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Площадь двухэтажного спортивного комплекса составляет чуть больше 2-х тысяч м2.

Единовременная пропускная способность – 58 человек. Бассейн включает две чаши: 25х11 м для взрослых и 4х11 м для детского плавания. К бассейну примыкают две раздевалки для взрослых и две раздевалки для детей, помещения для тренера и медсестры. Для маломобильных групп населения предусмотрена отдельная раздевалка с душевой. Также в здании разместились сауна, хамам, спортивный и тренажерный залы.

Строительство бассейна велось за счет средств областного бюджета. Стоимость работ составила 254 млн рублей.

Также в поселке Новогорелово в День знаний открылась Инженерно-технологическая школа.

Фото: правительство Ленобласти