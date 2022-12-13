На станции метро "Аннино" в Москве при падении на рельсы погиб мужчина

Машинист не успел вовремя остановить состав.

Во вторник, 11 марта, на станции метро "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро погиб мужчина, упавший на рельсы. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

Трагедия произошла примерно в 14:17. Гражданин средних лет попал под колёса поезда, следовавшего в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского". Машинист не успел вовремя остановить состав.

По факту случившегося проводится полицейская проверка.

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Видео: телеканал "360"