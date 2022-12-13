  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:52
67
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На станции метро "Аннино" в Москве при падении на рельсы погиб мужчина

0 0

Машинист не успел вовремя остановить состав.

Во вторник, 11 марта, на станции метро "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро погиб мужчина, упавший на рельсы. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

Трагедия произошла примерно в 14:17. Гражданин средних лет попал под колёса поезда, следовавшего в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского". Машинист не успел вовремя остановить состав.

По факту случившегося проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что над спорткомплексом "Олимпийский" в Москве навис чёрный дым.

Видео: телеканал "360"

Теги: аннино, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии