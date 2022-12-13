Над спорткомплексом "Олимпийский" в Москве навис чёрный дым

На территории ведутся строительные работы. По данным очевидцев, загорелась вспомогательная конструкция из дерева.

На месте реконструкции московского спорткомплекса "Олимпийский" заметили густой чёрный дым. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник, к площадке вызвали сотрудников МЧС.

По предварительным данным, клубы дыма появились из-за возгорания опалубки из дерева. Предполагается, что пожар охватил 30 кв.м. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве, однако, не подтвердила эту информацию.

Также предварительно сообщается. Что пострадавших на месте возникновения дыма нет.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о важности поддержки врачей в регионе.

Видео: Telegram / Readovka