Над спорткомплексом "Олимпийский" в Москве навис чёрный дым

На месте реконструкции московского спорткомплекса "Олимпийский" заметили густой чёрный дым. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник, к площадке вызвали сотрудников МЧС.
По предварительным данным, клубы дыма появились из-за возгорания опалубки из дерева. Предполагается, что пожар охватил 30 кв.м. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве, однако, не подтвердила эту информацию.
Также предварительно сообщается. Что пострадавших на месте возникновения дыма нет.
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Видео: Telegram / Readovka
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