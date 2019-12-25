Детский сад с огородом и бассейном построят в ЖК Pulse Premier

В него смогут ходить 220 детей.

В ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной начинается строительство детского сада на 220 детей. В учреждении оборудуют бассейн и собственный огород. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2025 года – рассказал портал "Строительный Петербург".

На первом этаже детского сада разместятся бассейн, помещения для ясельной группы с игровыми комнатами и спальнями, а также медицинский кабинет и кухня. Для детей постарше предназначены группы на втором этаже. Там же будут обустроены кружковые помещения, физкультурный и музыкальный залы. На третьем этаже будут находиться комнаты для старших возрастных групп и классы для подготовки к школе.

На территории обустроят площадки с навесами и оборудованием для игр и две физкультурные площадки. На территории сада появится собственный огород площадью 30 м2, где ребята смогут самостоятельно заботиться о саженцах и наблюдать за их ростом.



В данном ЖК на Октябрьской набережной введен в эксплуатацию первый детский сад для 190 малышей. Сейчас идет строительство второго садика на 240 мест и школы на 1550 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"