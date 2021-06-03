На Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детский сад

В Невском районе в ЖК на Дальневосточном проспекте, дом 21, ввели в эксплуатацию детский сад. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
В здании детского сада на 10 групп предусмотрены: бассейн, игровые, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для игр и творчества, столовая, медицинский и логопедический кабинеты.
На территории детского сада благоустроены и оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, а также площадки для занятий физкультурой.
Ранее на Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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