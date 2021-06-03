На Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детский сад

В здании предусмотрены 10 групп.

В Невском районе в ЖК на Дальневосточном проспекте, дом 21, ввели в эксплуатацию детский сад. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании детского сада на 10 групп предусмотрены: бассейн, игровые, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для игр и творчества, столовая, медицинский и логопедический кабинеты.



На территории детского сада благоустроены и оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, а также площадки для занятий физкультурой.

Ранее на Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"