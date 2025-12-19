В квартале Ржевка-Пороховые достраивают детский сад на 220 мест

На сегодняшний день готовность оценивается в 89%.

В одном из активно развивающихся районов Петербурга – квартале Ржевка-Пороховые – завершается строительство нового современного детского сада. Объект, расположенный на проспекте Энтузиастов, достиг высокой степени готовности, рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад рассчитан на 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проект, разработанный компанией "АЛЕСТА" и одобренный государственной экспертизой, предполагает создание комфортных условий для пребывания и всестороннего развития малышей. Трёхэтажное здание будет включать десять полностью оборудованных групповых ячеек, каждая из которых состоит из отдельной игровой комнаты, спальни и помещения для приёма пищи.

Особое внимание в новом учреждении уделено дополнительным развивающим и оздоровительным возможностям. В саду появится собственный бассейн для занятий плаванием, просторные музыкальный и физкультурный залы, а также специальная комната психологической разгрузки. Для обеспечения безопасности и здоровья детей создан медицинский блок и оснащённый новейшей техникой пищеблок.

Строительные работы на объекте ведутся подрядчиком АО "СМУ № 2 треста № 16" с апреля 2024 года. На сегодняшний день готовность оценивается в 89%. На площадке продолжаются завершающие этапы: внутренняя и фасадная отделка, монтаж ограждений для прогулочных площадок, пусконаладочные работы инженерных систем и установка кухонного оборудования. Задействованы 43 специалиста и две единицы техники.

Ожидается, что разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию будет получено не позднее 30 августа 2026 года.

Инвесторы обеспечили Петербург социальной инфраструктурой: итоги работы Управления строительными проектами.

Фото: портал "Строительный Петербург"