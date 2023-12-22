На Русановской улице достроили детский сад на 110 мест

Уже к 1 сентября 2024 садик распахнет свои двери.

На Русановской улице, дом 12, строение 1 завершилось строительство детского сада на 110 мест, который возводился в рамках Адресной инвестиционной (АИП) программы Комитета по строительству. Уже к 1 сентября 2024 садик распахнет свои двери, сообщил портал "Строительный Петербург".

В образовательном учреждении будет пять групповых ячеек. В каждой группе запроектированы: буфетная и спальня, раздевалка, туалет, игровая, каждая групповая ячейка – непроходная.

На первом этаже разместились помещение охраны, колясочные, медицинский блок, пищеблок с отдельным входом и бассейн. На 2 этаже запроектированы залы для музыкальных и физкультурных занятий для младших групп, кружковые помещения, кабинеты логопеда и психолога. А на 3 этаже расположатся залы для музыкальных и физкультурных занятий для старших групп, административные помещения.

На территории предусмотрены пять игровых площадок с теневыми навесами и площадка для занятий физкультурой с набивным покрытием.

Также на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун" началось строительство второго детского сада.

Фото: портал "Строительный Петербург"