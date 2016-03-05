На проспекте Патриотов достроили сад на 190 мест

В здании трехэтажного детского сада с подземным этажом расположатся восемь групп (в том числе две ясельные).

В Красносельском районе сдан детский сад на 190 мест в ЖК "Огни Залива" на проспекте Патриотов, дом 26, корпус 2, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В здании трехэтажного детского сада с подземным этажом расположатся восемь групп (в том числе две ясельные). В учреждении предусмотрены бассейн 7х4 м, игровые, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для игр и творчества, столовая, медицинский и логопедический кабинеты. На первом этаже отведены специальные помещения для хранения колясок и санок.

На территории детского сада благоустроены и оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, площадки для занятий физкультурой.

Детский сад застройщик построил за счет собственных средств и безвозмездно передаст в городскую собственность.

Недавно Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство ещё трех детских садов.

Фото: портал "Строительный Петербург"