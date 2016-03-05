ДОУ появятся в поселке Песочный, в Сестрорецке и Приморском районе.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство трех детских садов. ДОУ появятся в поселке Песочный, в Сестрорецке и Приморском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад общей площадью 3,8 тыс.кв.м появится в Сестрорецке. Он рассчитан на 190 мест – 8 групп. В поселке Песочный на улице Ленинградской будет возведен детский сад общей площадью 2,3 тыс.кв.м. Он примет 110 малышей. Еще одно новое дошкольное учреждение будет построено в Приморском районе на Глухарской улице. Детский сад общей площадью 5,7 тыс.кв.м предназначен для 240 детей – 12 групп.

Каждый из детских садов будет оснащен физкультурным и музыкальным залами, бассейном.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал, что в Северной столице с учетом капремонта вводится рекордное количество школ и детских садов.

Фото: Госстройнадзор