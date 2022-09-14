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Детский сад на Подольской затопило

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После случившегося детали на всякий случай решили заменить.

Два помещения в детском саду №101 на Подольской улице, 39, затопило в воскресенье, 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, сейчас там идут восстановительные работы.

Социальное учреждение располагается в многоквартирном жилом доме. Прорыв мог произойти из-за гидроудара при проведение уличных работ сторонней организацией или дефекта материала детали. Обошлось без пострадавших.

На данный момент в помещениях работают осушители, рабочие вывозят пострадавшую мебель и оборудование. Основной объем планируют завершить до конца недели. Новую мебель и инвентарь закупит подрядчик. 

Чтобы предотвратить возможные инциденты в будущем, в помещениях заменили детали из старой партии. 

Несмотря на аварию, детский сад продолжает отапливаться. Периодическое протапливание началось еще 8 сентября. 

Видео: Фонд капитального ремонта Петербурга

Теги: гидроудар, детский сад, затопило
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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