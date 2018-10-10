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Глава Госстройнадзора осмотрел новый детский сад на Парфеновской улице
Сегодня, 14:10
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Глава Госстройнадзора осмотрел новый детский сад на Парфеновской улице

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Он откроет двери для дошкольников 1 сентября 2022 года.

Социальный объект на Парфеновской улице построят раньше жилых домов. Сегодня, 3 декабря, объект осмотрел начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев.

Трехэтажный детский сад общей площадью более 5 тыс. кв. м. рассчитан на 220 воспитанников. Сейчас в группах, бассейне, зале для музыкальных занятий и физкультуры завершаются отделочные работы. Инженерные системы подключены и прошли проверку. 

В пресс-службе ведомства отметили, что архитектура учреждения отличается от типовой. На кровле разместили флюгеры со сказочными героями, а фасады похожи по форме на пряничные домики. 

Детский сад планируют открыть только к началу следующего учебного года. 

Напомним, рабочее движение по Парфеновской улице открыли 1 сентября этого года. В квартале идет строительство новых домов. 

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: госстройнадзор, детский сад, парфеновская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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