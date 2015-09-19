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На участке Парфеновской улицы открыли рабочее движение
Сегодня, 11:28
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На участке Парфеновской улицы открыли рабочее движение

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Участок протяженностью 1,54 км строился с 2019-го года.

На Парфеновской улице в Адмиралтейском районе открыли рабочее движение. Речь идет об участке от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Смольного. 

Теперь водителям легче будет выезжать на крупные магистрали, такие как Митрофаньевское шоссе и Московский проспект. Парфеновская улица является продолжением Варшавской. Сейчас в квартале идет активное строительство жилых домов. Улица была названа в честь благотворителя и купца Дмитрия Парфенова.

Протяженность нового участка составляет 1,5 км. Четырехполосную дорогу с велосипедной дорожкой строили с 2019-го года. До конца года там установят камеры и датчики, сделают пешеходное ограждение. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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