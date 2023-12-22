На Лиственной улице сад на 220 человек готов на 75%

Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2024 года

На Лиственной улице, участок 19, продолжается строительство детского садика рассчитанного на 220 человек. Строительство идет в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2024 года, сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном здании будет 12 групп. В проекте предусмотрен бассейн, оснащение групп мультимедийным оборудованием, интерактивное оборудование для кабинета психолога. На уличной площадке детского сада будут созданы зоны для изучения природных явлений со специальным оборудованием: метеобудка, ветровой рукав, тематический стенд "сбор осадков", солнечные часы и термометр.

На участке предусмотрено размещение физкультурно-спортивной зоны. Запроектировано 12 групповых площадок с теневыми навесами, в том числе 4 площадки для комбинированных групп здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.

Также здание лицея № 101 на Лиственной улице готово на 70%.

Фото: портал "Строительный Петербург"