Здание лицея № 101 на Лиственной улице готово на 70%

В школу будут ходить 1000 учеников.

Продолжается возведение школы на Лиственной улице, рассчитанной на 1000 учеников, 400 из которых – учащиеся начальных классов. Строительство идёт в рамках Адресной инвестиционной программы, строительная готовность объекта составляет 70 %, ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2024 года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном здании кроме учебных классов предусмотрены спортзал, залы для гимнастики, ЛФК, тренажерный зал, два бассейна: для спортивного плавания и для обучения плаванию, размерами 25х11 и 10х6 метров, помещения медицинского блока с отдельным входом и тамбуром. В школе будет актовый зал на 680 мест с эстрадой и артистическими, помещения для студий, библиотека с читальным залом, медиатекой, книгохранилищем и архив.

На территории школы предусмотрена зона с площадкой для игры в баскетбол и волейбол, футбольным полем, теннисным кортом и площадкой для легкоатлетических видов спорта. Также запроектирована зона.

Фото: портал "Строительный Петербург"