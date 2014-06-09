Здание детского сада на 240 мест в ЖК Pulse Premier сняли с высоты

Детский сад рассчитан на детей от 1,5 до 7 лет.

В Невском районе Петербурга завершено строительство нового детского сада на Архивной улице, 8. Объект в составе жилого комплекса Pulse Premier показали с высоты птичьего полета — на кадрах видно трехэтажное здание и благоустроенную территорию вокруг него.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", детский сад рассчитан на 240 детей от 1,5 до 7 лет. Внутри оборудованы просторные группы, залы для музыки и спорта, помещения для кружков, медицинский кабинет и собственный пищеблок. Также предусмотрен бассейн. Во дворе размещены десять игровых площадок и две зоны для занятий физкультурой. Отдельное внимание привлекает небольшой огород, где воспитанники смогут вместе с педагогами выращивать растения.

Это уже второй детский сад в комплексе, который строит Setl Group. Ранее здесь построили крупную школу и поликлинику, а сейчас продолжается строительство еще одного дошкольного учреждения.

Ранее на Среднерогатской построили современный детский сад с бассейном и соляной пещерой.

Видео: портал "Строительный Петербург"