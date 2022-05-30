Прокуратура потребовала оборудовать детский сад на Обуховской Обороны теневыми навесами

Прокуратура Невского района Петербурга проверила соблюдение законов, направленных на защиту жизни и здоровья несовершеннолетних.
Проверка выявила нарушение: игровой двор детского сада, расположенного на проспекте Обуховской Обороны, не оснащен специальными защитными конструкциями — теневыми навесами, предназначенными для укрытия детей от осадков.
Районный прокурор обратился в судебные органы с заявлением о понуждении администрации детсада обеспечить дошкольное учреждение требуемыми навесами. Суд поддержал инициативу прокуратуры и вынес соответствующее решение.
