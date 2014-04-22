"Здание мужской больницы" на 2-й Советской приведут в порядок по требованию прокуратуры

В связи с выявленными недостатками прокурор Центрального района направил учреждению специальное предписание с рекомендациями по устранению недостатков.

В Петербурге прокуратура Центрального района проверила выполнение законов, регулирующих охрану памятников истории и культуры.

Проверка показала, что здание бывшей мужской больницы, обладающее статусом объекта культурного наследия регионального значения и располагающееся на 2-й Советской улице, передано на баланс научно-исследовательского института.

В ходе осмотра выявлены многочисленные нарушения: памятник архитектуры содержится ненадлежащим образом, внешний облик здания испорчен видимыми дефектами, а цоколь зарос сорняками. Учреждение не выполнило обязательств по своевременному планированию и согласованию ремонтно-реставрационных мероприятий с соответствующим органом охраны памятников — КГИОП.

В связи с выявленными недостатками прокурор Центрального района направил учреждению специальное предписание с рекомендациями по устранению недостатков. Реакция на данное представление прокурора будет находиться под контролем компетентных органов.

