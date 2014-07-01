На Измайловском бульваре ввели в эксплуатацию детский сад на 260 мест

В учреждении помимо групповых ячеек есть бассейн, помещения для кружков, постирочная и галокамера (соляная комната).

В жилом квартале "Галактика" ввели в эксплуатацию детский сад на 260 мест. Дошкольное детское учреждение находится на Измайловском бульваре, 9, корпус 2, строение 1. Это уже девятое дошкольное образовательное учреждение в этом квартале возведенное застройщиком, рассказал портал "Строительный Петербург".

В саду будет две группы раннего возраста, рассчитанные на 15 детей каждая, две группы младшего дошкольного возраста по 25 детей, две группы среднего возраста по 25 детей, две группы старшего дошкольного возраста по 25 детей, две группы подготовительные по 25 детей 6-7 лет, а также две группы для детей с особенностями речевого развития по 15 детей в каждой.

В учреждении помимо групповых ячеек есть бассейн, помещения для кружков, постирочная и галокамера (соляная комната).

Также на участке разместились 12 открытых игровых площадок и две площадки для занятий физкультурой, оборудованные современными игровыми и спорткомплексами.

Детский сад с огородом и бассейном построят в ЖК Pulse Premier.

Фото: портал "Строительный Петербург"