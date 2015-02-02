В ЖК "Сенат" завершено строительство детского сада с соляной пещерой

Прилегающую территорию благоустроили.

В ЖК "Сенат" в рамках сотрудничества с инвесторами завершено строительство детского сада вместимостью 140 воспитанников. Компания-застройщик Setl Group уже получила официальное разрешение на введение объекта в эксплуатацию. Детский сад расположен на первых двух этажах многоквартирного дома, находящегося по адресу: улица Кубинская, дом 76, корпус 1. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Детский сад предназначен для девяти возрастных групп детей в возрасте от 1 до 7 лет. Внутри предусмотрены специализированные помещения: игровая комната, спальни, музыкальный зал, спортзал, медицинский кабинет, классы для дополнительных занятий, а также уникальная соляная пещера с лечебным микроклиматом.

Прилегающую территорию благоустроили: высадили зеленые насаждения, установили детские площадки с теневыми навесами, песочницами и качелями, а также организовали специальную зону для занятий физкультурой.

Контроль за ходом возведения объектов, финансируемых за счет вложений инвесторов, осуществляют специалисты отдела строительного надзора Государственного бюджетного учреждения "Управление строительными проектами", подчиняющегося Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству Петербурга