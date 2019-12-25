В Петербурге согласован облик офисного здания на Профессора Попова

Особенностью композиционного решения станет внутренняя благоустроенная территория, предназначенная для общественных целей.

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил внешний вид офисного центра с подземной парковкой, планируемого к строительству по адресу: улица профессора Попова, дом 38, литера В. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Разработчики проекта – компании "ВИДИСИ", "Евгений Герасимов и партнёры" и "Проект СПиЧ", заказчиком выступает АО "Специализированный застройщик "Строительный Трест".

Территория расположена в Петроградском районе, на западном берегу Аптекарского острова. Само здание спроектировано таким образом, что функционально оно разделено на две части с отдельными входными группами.

Архитектурный облик предусматривает оформление фасада элементами эркеров, арочных оконных проемов, горизонтальных профилированных поясов и панорамного остекления. Нижняя часть здания выделяется массивной аркадной конструкцией, объединяя сооружение визуально единым основанием. Основой художественного образа служит комбинация кирпичных элементов с современными фасадными технологиями.

Особенностью композиционного решения станет внутренняя благоустроенная территория, предназначенная для общественных целей. Перед зданием, на пересечении улицы профессора Попова и улицы Даля, предусмотрена открытая городская площадь-пространство, служащее своеобразным предвестником входа в основное строение.

Пространство вокруг обустроят садово-парковыми насаждениями, разнообразными видами зелёных зон, декоративными кустарниками, оригинальными площадками с покрытием и качественным уличным освещением, а также специально оборудованными зонами отдыха и летними террасами.

Ранее мы сообщили о том, что Юбилейный V Форум работающей молодежи состоится в Президентской библиотеке.

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга