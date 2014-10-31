Детский фестиваль по танцам на колясках "Лучик света" стартует в Петербурге

Инклюзивный подход, при котором новые культурные проекты заранее разрабатываются с учетом потребностей людей с особыми нуждами, стал общепринятой практикой.

В Петербурге стартует фестиваль для детей по танцам на колясках под названием "Лучик света". В мероприятии примут участие 50 танцоров из Петербурга, Татарстана и Тверской области, которые представят свои номера, вдохновленные "Миром советских и российских мультфильмов".

В последние годы события для взрослых и детей с ограниченными возможностями стали важной частью программы городских музеев, театров и концертных площадок. Инклюзивный подход, при котором новые культурные проекты заранее разрабатываются с учетом потребностей людей с особыми нуждами, стал общепринятой практикой.

Термин "инклюзия" имеет латинские корни и переводится как "включение". В культурной и образовательной сфере его смысл говорит о том, чтобы помочь ребенку интегрироваться в общество, преодолевая страх общения с окружающим миром.

С 2018 года Театр эстрады имени Аркадия Райкина начал уникальный проект — переводить спектакли на русский жестовый язык. Теперь 85% его репертуара доступно для людей с нарушениями слуха и зрения. В этом году фестиваль "Театрбезграниц" начался 1 октября и продлится до конца ноября, принимая участие множество театров. Организаторы стремятся, чтобы все желающие, несмотря на физические ограничения, могли наслаждаться театром.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль пряничного искусства "Мир пряника" откроется в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга