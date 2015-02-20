Фестиваль пряничного искусства "Мир пряника" откроется в Петербурге

Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению и росписи пряников, а также возможность попробовать различные виды лакомств — от классических до экзотических, таких как пряники с огуречным рассолом и женьшенем.

С 30 ноября по 8 декабря в арт-пространстве "Гулливер" в Санкт-Петербурге пройдет IX Международный фестиваль "Мир пряника". Этот уникальный фестиваль объединяет мастеров пряничного искусства со всей России и других стран. Гости смогут насладиться более 150 арт-объектами, среди которых — избушки, замки и тематические скульптуры, созданные из пряников и глазури.

Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению и росписи пряников, а также возможность попробовать различные виды лакомств — от классических до экзотических, таких как пряники с огуречным рассолом и женьшенем. Участники фестиваля также смогут проголосовать за лучший пряничный экспонат. Одним из самых ожидаемых событий станет Чемпионат России по печатному прянику, где можно будет попробовать более 60 видов, включая традиционные и авторские вкусы. Программа также включает пряничные фотозоны, квесты и тематические мастер-классы для детей и взрослых.

Фестиваль станет ярким событием для всех, кто любит кулинарию и хочет познакомиться с историей пряников и их изготовлением.

Фото: ВКонтакте/ Фестиваль пряничного искусства "Мир пряника"