Родителям в Ленобласти разрешили посещать праздничные утренники в детсадах

Из-за коронавирусных ограничений в последнее время родителя смотрят на выступления своих детей только по видео.

Впереди Международный женский день. Традиционно, в честь этого праздника во всех дошкольных учреждениях проводятся утренники, где малыши выступают перед родителями и поздравляют мам, сестер, бабушек с 8 марта.

Из-за коронавирусных ограничений в последнее время родителя смотрят на выступления своих детей только по видео. Подписчики губернатора Александра Дрозденко в Instagram подняли вопрос о том, почему в садиках праздник 8 марта для мам и бабушек проходит без мам и бабушек?

После этого в профильном комитете ответили, что в ближайшее время будут внесены изменения в "коронавирусное" постановление правительства Ленобласти. Также отметили, что родители могут посещать утренники при соблюдении масочного режима и измерении температуры.

Ранее губернатор Ленобласти осмотрел после реновации Толмачевскую среднюю школу.

Фото: pexels