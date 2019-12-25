Губернатор Ленобласти осмотрел после реновации Толмачевскую среднюю школу

Всего в Лужском районе программу реновации прошли 7 из 17 школ. Работы по обновлению продолжаются.

В среду, 2 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что во время рабочей поездки в Лужский район губернатор региона осмотрел Толмачевскую среднюю школу после реновации.

Толмачевская школа вошла в программу "Современное образование Ленинградской области" в прошлом году. На время работ школьников перевели в возведенную ранее пристройку. В ходе реновации основного здания заменены кровля, внутренние инженерные сети, проведены фасадные работы, отремонтированы классы, туалетные комнаты.

Проект реновации школ начали в Лужском районе и далее подхватили по всей области. Так, с нового года открылись три школы, еще шесть готовятся к выходу из реновации и поданы заявки на новые проекты. Глава региона отметил, что лабораторное оборудование для всех школ мы будет закупаться централизовано.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти