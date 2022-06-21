В Шушарах построят два детских сада-близнеца

Два детских сада-близнеца построят в Шушарах. Разрешения на строительство выдал Госстройнадзор Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург".
Дошкольные образовательные учреждения расположатся на Школьной улице и Новгородском проспекте. По проектной документации оба детских сада будут рассчитаны на 440 мест – 18 групп. В них запроектированы бассейны, физкультурные и музыкальные залы, кружковые.
Здания и прилегающая территория будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории Невской Губы завершается строительство детского сада.
Фото: Госстройнадзор Петербурга
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