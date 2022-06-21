В Шушарах построят два детских сада-близнеца

Дошкольные образовательные учреждения расположатся на Школьной улице и Новгородском проспекте.

Два детских сада-близнеца построят в Шушарах. Разрешения на строительство выдал Госстройнадзор Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург".

Дошкольные образовательные учреждения расположатся на Школьной улице и Новгородском проспекте. По проектной документации оба детских сада будут рассчитаны на 440 мест – 18 групп. В них запроектированы бассейны, физкультурные и музыкальные залы, кружковые.

Здания и прилегающая территория будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Невской Губы завершается строительство детского сада.

Фото: Госстройнадзор Петербурга