На территории Невской Губы завершается строительство детского сада

Застройщик также возводит детский сад на 140 мест в ЖК "Заповедный парк".

На территории Невской Губы, в ЖК "Морская набережная" Группа ЛСР заканчивает строительство садика на 320 человек, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сад начали строить в октябре 2021 года и планируют ввести в эксплуатацию в августе 2023 года, на два месяца раньше намеченного срока. В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, кружковые и мастерская, бассейн, медкабинет, отдельный кабинет логопеда, балетный и шахматные классы.

Застройщик также возводит детский сад на 140 мест в ЖК "Заповедный парк". Строительство началось в октябре 2021 года. Объект планируют сдать в эксплуатацию в июле этого года.

В трехэтажном здании также находятся детские групповые помещения, игровые, бассейн, музыкальный зал и помещение для занятий физкультурой.

Ранее стало известно, что в следующем году на Южном намыве построят две школы и детский сад.

Фото: портал "Строительный Петербург"