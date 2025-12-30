Фасады девяти зданий в Петербурге украшены детскими новогодними рисунками

В конкурсе поучаствовали около 400 ребят, были номинации "Живопись", "Графика" и "Цифровая живопись и компьютерная графика".

К Новому году фасады девяти зданий в Петербурге украсили световые проекции с рисунками художников от 7 до 16 лет, которые стали лучшими на творческом фестивале "Праздничный Петербург". В конкурсе поучаствовали около 400 ребят, были номинации "Живопись", "Графика" и "Цифровая живопись и компьютерная графика".

Как сообщили в городском комитете по энергетике, проекциями получится насладиться до 14 января по следующим адресам: Новгородский проспект, 10, Московский проспект, 91А, набережная Обводного канала, 89, Шпалерная улица, 44Б, Кондратьевский проспект, 14, Каменноостровский проспект, 26-28, Большой проспект В. О., 70, 8-я линия В. О., 85А, улица Федюнинского, 16, в Ломоносове.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга