Организаторы проекта "Новогодняя почта" в Петербурге объявили конкурс детских рисунков

Редакция издания "Петербургский дневник" запустила художественный конкурс среди юных талантов в рамках новогоднего проекта "Новогодняя почта". Рисунки победителей украсят праздничные открытки, которые будут выпущены и реализованы в декабре на главной городской площади — Дворцовой.

Конкурс приурочен к объявленному правительством России 2026 году единства народов. Детям предлагается выразить своё видение Петербурга как многонационального города, символизирующего дружбу и взаимопонимание различных культур.

Примерные темы рисунков включают:

зимнюю атмосферу города как пространство дружеского общения и взаимопроникновения традиций;

образы и обычаи различных этнических групп, гармонично существующих рядом друг с другом;

общие празднества и народные обряды;

чувства взаимоуважения, согласия и солидарности.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 5 до 17 лет. Работы принимаются до 3 декабря включительно по адресу электронной почты konkurs@spbdnevnik.ru.

Лучшие работы будут размещены на эксклюзивных поздравительных карточках проекта "Новогодняя почта".

Фото: "Петербургский дневник"