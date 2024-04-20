  1. Главная
Организаторы проекта "Новогодняя почта" в Петербурге объявили конкурс детских рисунков
Сегодня, 14:23
203
Организаторы проекта "Новогодняя почта" в Петербурге объявили конкурс детских рисунков

Редакция издания "Петербургский дневник" запустила художественный конкурс среди юных талантов в рамках новогоднего проекта "Новогодняя почта". Рисунки победителей украсят праздничные открытки, которые будут выпущены и реализованы в декабре на главной городской площади — Дворцовой.

Конкурс приурочен к объявленному правительством России 2026 году единства народов. Детям предлагается выразить своё видение Петербурга как многонационального города, символизирующего дружбу и взаимопонимание различных культур.

Примерные темы рисунков включают:

зимнюю атмосферу города как пространство дружеского общения и взаимопроникновения традиций;

образы и обычаи различных этнических групп, гармонично существующих рядом друг с другом;

общие празднества и народные обряды;

чувства взаимоуважения, согласия и солидарности.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 5 до 17 лет. Работы принимаются до 3 декабря включительно по адресу электронной почты konkurs@spbdnevnik.ru.

Лучшие работы будут размещены на эксклюзивных поздравительных карточках проекта "Новогодняя почта". 

Ранее мы сообщили о том, что рождественская ярмарка в Петербурге откроется 13 декабря.

Фото: "Петербургский дневник"

