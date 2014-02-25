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Более 42 тыс. петербуржцев посетили детские лагеря в первую летнюю смену
Сегодня, 8:40
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Более 42 тыс. петербуржцев посетили детские лагеря в первую летнюю смену

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Также в горд прибыло 400 ребят из Мариуполя по программе "Петербургские каникулы".

Свыше 42 тыс. маленьких петербуржцев побывали на первой летней смене в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщил губернатор Северной столицы в эфире телеканала 78.

Всего в этом году для детей открыли свои двери 11 лагерей отдыха на территории города и 57 - в Ленинградской области.  Как сообщила пресс-служба Смольного, некоторые дети отправились из Петербурга на различные российские курорты, а также Крым, Алтай и граничащие с Ленобластью населённые пункты.

Кроме того, глава города рассказал о программе "Петербургские каникулы", в рамках которой в город приехали 400 детей из Мариуполя: они не только отдыхают и посещают различные экскурсии, но и продолжают обучение. Первой ребят приняла Академическая гимназия № 56. 

Ранее мы сообщили о том, что детям участников спецоперации на Украине из Петербурга передадут бесплатные путевки в лагеря отдыха.

Фото: Piter.TV

Теги: детские лагеря, летний отдых, правительство петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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