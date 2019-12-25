Детям участников спецоперации на Украине из Петербурга передадут бесплатные путевки в лагеря отдыха

Соответствующие поправки городские депутаты внесли в Социальный кодекс.

В ходе заседания петербургского ЗакСа в среду, 29 июня, парламентарии единогласно поддержали меры по оплате из бюджета путевок в оздоровительные лагеря отдыха для детей, один из родителей которых имеет отношение к участию в спецоперации на Украине. Соответствующие поправки внесены в Социальный кодекс.



Нововведение предложили группа депутатов, состоящая из Дениса Четырбока, Марины Макаровой, Павла Крупника, Всеволода Беликова и Александра Ржаненкова.

Мера поддержки будет действовать до конца 2024 года - до этого времени дети участников спецоперации смогут отдохнуть в лагере бесплатно.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС одобрил штрафы за проезд в метро в "зловонной одежде" и разведение костров.

Фото: Piter.TV