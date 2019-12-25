ЗакС одобрил штрафы за проезд в метро в "зловонной одежде" и разведение костров

Поправки внесены в закон об административных правонарушениях.

Законодательское собрание Петербурга окончательно утвердило поправки в законопроект о правилах поведения в метрополитене. Сегодня, 29 июня, в Мариинском дворце проходит заключительное пленарное заседание перед летним отпуском.

Новые правила предусматривают штраф в 500-3000 рублей в том случае, если вы спустились на пути или попытались помочь тем, кто упал, без обращения к сотрудникам метрополитена. Аналогичный штраф предусмотрен за размещение наклеек, изображений, надписей, рекламок, не согласованных с руководством метрополитена. Наказать могут в том случае, если пассажир без надобности использовал кнопку, которая позволяет связаться с машинистом.

Проводить мероприятия без письменного разрешения также запрещено. К ним относятся политические, культурные, религиозные и иные. Штраф составит от 1000 до 3000 рублей. На такую же сумму могут оштрафовать за использование музыкальных инструментов и звукоусилителей. За запуск фейерверков или разведение костров предусмотрена административная ответственность и штраф в 2000-5000 рублей. Гадалок будут штрафовать на 1000-5000 рублей.

Депутаты запретили ходить в метрополитене босиком или ехать в "зловонной одежде". Отметим, что напоминание об этом и ранее крутилось по громкой связи на эскалаторе. За проезд с открытой едой или напитками может грозить штраф в 100-500 рублей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что парламент Петербурга разрешил губернатору переизбираться неограниченное количество раз.

Фото: Piter.tv