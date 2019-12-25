Парламент Петербурга разрешил губернатору переизбираться неограниченное количество раз

Депутаты рассмотрели два законопроекта, который корректируют Устав Петербурга.

Депутаты Петербурга окончательно утвердили изменения в Устав города. Законопроект прошел третье чтение 29 июня.

Поправки необходимо было внести для того, чтобы синхронизировать региональное законодательство с федеральным. Ранее был принят федеральный закон о публичной власти, который носит имя Андрея Клишаса и Павла Крашенникова.

В законопроекте уточняются обязанности и ограничения парламентариев. Так, например, они могут отказаться давать показания по гражданскому, административному или уголовному делу, если он узнал об обстоятельствах во время осуществления своих полномочий. Также поправки позволяют президенту распустить Законодательное собрание. Также распустить парламент может губернатор субъекта.

Кроме того, губернатор может избираться больше двух сроков подряд. Депутаты в свою очередь лишили себя полномочий согласовывать кандидатуру вице-губернаторов.

Документ предстоит подписать губернатору.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Мариинском дворце проходит заключительное пленарное заседание перед летним отпуском.

Фото: пресс-служба ЗакСа