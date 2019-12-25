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В Центральном районе на детских и спортивных площадках установили новое освещение
Сегодня, 12:55
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nadezhda_sib

В Центральном районе на детских и спортивных площадках установили новое освещение

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Всего до конца года совершенное оборудование получат до 300 зон отдыха.

На детских и спортивных площадках Центрального района подключили современное наружное освещение. Его установили на 14 площадках в преддверии зимы, сообщила пресс-служба района. 

Речь идет о площадках в саду Сан-Галли, Овсянниковском саду, а также у дома №14 на Захарьевской улице, дома №27 по улице Чайковского, дома №55 на улице Ломоносова и так далее.

Всего было установлено 55 опор освещения, 37 прожекторов, 26 светильников, проложено более 2 км кабельных линий. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что упавшая рекламная конструкция заберет из бюджета Центрального района 1,5 млн рублей. В результате случившегося пострадали три человека, они подали в суд. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, освещение, площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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