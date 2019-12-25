Упавшая рекламная конструкция заберет из бюджета Центрального района 1,5 млн рублей

Из-за падения предмета пострадали трое жителей.

Трое петербуржцев получили травмы после падения рекламной конструкции на остановке общественного транспорта у дома №150 по Невскому проспекту. Потерпевшие обратились в суд.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел 2 января 2019-го года. После падения конструкции все трое истцов получили травмы, их госпитализировали. В дальнейшем горожане проходили лечение.

Потерпевшие подали в суд на комитету по печати и взаимодействию со СМИ, администрацию Центрального района СПб, ГУ МВД РФ по городу и области и просили возместить материальный вред и компенсировать моральный.

Суд, исследовав материалы дела, решил, что ответственность за случившееся лежит на администрации района. В связи с этим сумма за материальный вред и моральную компенсацию легла именно на нее. В общей сложности администрации придется выплатить более 1,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что некоторые заведения Центрального района работали после 23 часов, несмотря на запрет.

Фото: Piter.TV