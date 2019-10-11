Детская площадка вернется на свое место на улице Руставели спустя четыре года

Площадку демонтировали в 2016-м, но новую так и не установили.

Детскую площадку на улице Руставели у дома №37 ждет реконструкция. Местные жители добивались этого с 2016-го года, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Дело в том, что площадку признали аварийной, после чего в 2016-м году ее демонтирование. Проектирование началось в 2017-м году, однако реконструкция так и не началась из-за недобросовестного подрядчика. На следующий год был заключен контракт на новый проект. Власти пообещали, что обновленной зона предстанет уже в конце этого года.

Планируется, что площадку разделят на четыре зоны. Там будет игровая площадка для взрослых ребят и зона для маленьких детей. Кроме того, место смогут себе найти любители занятий спортом и родители. Работы оценили в 10 млн рублей.

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