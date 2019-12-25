Скейтеры опробовали площадку нового парка в Тосно

Открытие территории состоится только в конце августа.

Новый спортивный парк в Тосно на днях принял первых посетителей. Площадку для скейтбордов и велосипедов опробовали в деле. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тосненского района.

Работы на объекте завершены ровно наполовину. Рабочим осталось только выполнить благоустройство территории.

Напомним, что в парке площадью 1,34 гектара появятся зоны для нескольких видов спорта: площадка для паркура и мини-футбола, тенниса, стритбола, а также воркаут-зона и место для отдыха.

Окончательно работы завершатся к началу осени.

Ранее мы рассказали о том, что день Ленинградской области во Всеволожске решили перенести на следующий год.

Фото: Пресс-служба администрации Тосненского района