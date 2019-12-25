День Ленинградской области во Всеволожске решили перенести на следующий год

Александр Дрозденко подчеркнул, что власти не допустят угрозы заражения коронавирусом.

Празднование Дня Ленинградской области, которое должно было пройти во Всеволожске, состоится в 2021 году. Жителей не будут подвергать риску во время эпидемии. Об этом сообщил telegram-канал областного Правительства.

Согласно решению губернатора Александра Дрозденко, каждый район сможет отметить торжественную дату отдельно, так как проблема коронавируса все ещё существует, и игнорировать ее было бы "лицемерием и беспечностью".

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов.

Фото: МО "Всеволожский район" ЛО