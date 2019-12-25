В Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов

Во всех районах сохраняется правило социального дистанцирования.

С прошлого понедельника, 6 июля, в Ленинградской области заново открылись учреждения, предназначенные для занятий спортом. Их работа проходит с учетом противоэпидемических мер. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Степень послаблений зависит от района: так, в "Красной" и "Желтой" зонах посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию - спортом могут заниматься не более 1 человека на 4 квадратных метра, в плавательных бассейнах – на 5 квадратных метров. Кроме того, на 10 квадратных метрах площади дорожки может размещаться не более 1 человека.

В "Зеленой" зоне ограничения сняты полностью, однако для того, чтобы посещать залы и бассейны на всей территории Ленобласти необходима предварительная запись и соблюдение дистанцирования во время любых тренировок. Работники учреждений должны обеспечивать регулярную дезинфекцию и проветривание.

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Фото: Pixabay