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В Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов
Сегодня, 12:12
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lizapoluda

В Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов

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Во всех районах сохраняется правило социального дистанцирования.

С прошлого понедельника, 6 июля, в Ленинградской области заново открылись учреждения, предназначенные для занятий спортом. Их работа проходит с учетом противоэпидемических мер. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Степень послаблений зависит от района: так, в "Красной" и "Желтой" зонах посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию  - спортом могут заниматься не более 1 человека на 4 квадратных метра, в плавательных бассейнах – на 5 квадратных метров. Кроме того, на 10 квадратных метрах площади дорожки может размещаться не более 1 человека.

В "Зеленой" зоне ограничения сняты полностью, однако для того, чтобы посещать залы и бассейны на всей территории Ленобласти необходима предварительная запись и соблюдение дистанцирования во время любых тренировок. Работники учреждений должны обеспечивать регулярную дезинфекцию и проветривание.

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти могут проверить свои навыки в предпринимательстве.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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