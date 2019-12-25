Жители Ленобласти могут проверить свои навыки в предпринимательстве

По результатам тестирования будет проходить обучение будущих бизнесменов.

На сайте фонда поддержки предпринимательства 47-ого региона размещено тестирование для местных жителей на определение уровня способностей в бизнес-сфере. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Чтобы испытать свои способности, желающие должны ответить на 65 вопросов. Как только наберется достаточно количество ответов, сотрудники фонда представят общую информацию, которая позволит более эффективно организовать обучение для будущих предпринимателей.

Добавим, что в прошлом году фонд центр "Мой бизнес" для поддержки частных организаций.

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Фото: Piter.TV