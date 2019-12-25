В Ленобласти определены самые энергоэффективные районы

На первом месте оказался Лодейнопольский район.

В Ленинградской области определены районы, жители которых наиболее эффективно расходовали электроэнергию в течение последнего года. Первое место по этому показателю занял Лодейнопольский район. Об этом стало известно во время совещания глав муниципальных образований с губернатором Александром Дрозденко.

Вторым и третьим в рейтинге оказались Тосненский и Волховский районы. Дополнительно "бронзу" получил Сланцевский район.

Александр Дрозденко предложил выработать специальную систему бонусов для территорий с высокой энергоэффективностью: по задумке, в местный бюджет будут перечислены дополнительные субсидии.

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Фото: Piter.TV