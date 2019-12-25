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В Ленобласти определены самые энергоэффективные районы
Сегодня, 16:16
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lizapoluda

В Ленобласти определены самые энергоэффективные районы

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На первом месте оказался Лодейнопольский район.

В Ленинградской области определены районы, жители которых наиболее эффективно расходовали электроэнергию в течение последнего года. Первое место по этому показателю занял Лодейнопольский район. Об этом стало известно во время совещания глав муниципальных образований с губернатором Александром Дрозденко. 

Вторым и третьим  в рейтинге оказались Тосненский и Волховский районы. Дополнительно "бронзу" получил Сланцевский район. 

Александр Дрозденко предложил выработать специальную систему бонусов для территорий с высокой энергоэффективностью: по задумке, в местный бюджет будут перечислены дополнительные субсидии. 

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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